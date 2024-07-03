35 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 90+4. dakikada Christoph Baumgartner'ın kafa vuruşunda, yeşil sahalarda ender görülen bir refleksle yerden seken topu çelerek skorun 2-2 olmasının önüne geçti ve Türk Milli Takımı'nı çeyrek finale taşıdı.

X platformundaki 'xG Philosophy' adlı hesaptan paylaşılan bir veri, Mert Günok'un kurtarışının zorluk derecesini ortaya koydu.

Paylaşıma göre, Baumgartner'ın kafa vuruşunda, Avusturya'nın beraberliği yakalama ihtimali yüzde 94 olarak hesaplanırken, milli kalecinin golü kurtarma ihtimali ise yüzde 6 olarak ölçüldü.

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick de maçtan sonra yaptığı açıklamada, Mert Günok'tan övgüyle söz ederek, "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." ifadelerini kullandı.

Dünkü karşılaşmanın ardından Mert Günok, sık sık eski İngiliz kaleci Gordon Banks ile karşılaştırıldı.

BBC Radyo 5'te maçı yorumlayan Matthew Upson da "Bu bir Gordon Banks anı. İnanılmaz." dedi.

Gordon Banks'in 1970 Dünya Kupası'nda Pele’nin vuruşunu çelmesi "yüzyılın kurtarışı" olarak nitelendiriliyor.

Kafa vuruşunu yapan 24 yaşındaki Baumgartner ise "Hayatımda gördüğüm en iyi kurtarış." yorumunu yaptı.