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Ducati bu sonucun ardından markalarda şampiyonluğunu ilan etti.

Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Büyük Britanya'dan Jonathan Rea ise üçüncü sırayı aldı.

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