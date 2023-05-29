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Türkiye'yi yarışmada klasik yayda 8, makaralı yayda 6 olmak üzere 14 milli sporcu temsil edecek.

Hırvatistan'ın Umag kasabasında düzenlenecek organizasyon, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek.

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