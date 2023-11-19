Erzurum

Sezonu Kanada'daki Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası ile açan Furkan, yeni şampiyonalara katılmak için Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda hazırlık yapıyor.

Daha önce katıldığı uluslararası birçok müsabakada Türkiye'ye ilkleri yaşatan Furkan, olimpiyatlar ve dünya şampiyonasında 6. olmanın yanı sıra Polonya'daki 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya alarak bu alanda Türk bayrağını göndere çeken ilk Türk sporcu olma başarısını gösterdi.

Milli sporcu, son katıldığı dünya kupasının 1000 ve 1500 metre yarışlarında mücadele etti. Söz konusu organizasyonun genel sıralamasında 9. olan Furkan, 1500 metre B finalini 2. sırada tamamlayarak ilk 10'a girmeyi başardı.

Bu müsabakaların ardından çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Furkan, Çin ve Güney Kore'de düzenlenecek dünya kupası yarışlarının ardından Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefiyle çıkmaya hazırlanan milli sporcu, Türkiye'ye rekorlar getirerek yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Önünde 4 dünya kupası yarışları var

Milli sporcu Furkan Akar, yeni sezona Kanada'da başladıklarını söyledi.

Dünya kupası yarışlarının kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu belirten Furkan, "Her yarış benim için bir tecrübe. Önümüzde Çin, Güney Kore, Almanya ve Hollanda'da yapılacak 4 dünya kupası yarışları var." dedi.

Furkan, yeni sezonda önemli müsabakalara çıkacağını ifade ederek, "Bu sezon en önemli yarışlarım Avrupa ve dünya şampiyonalarında olacak. Avrupa Şampiyonası'nda madalya şansımız çok yüksek. Şampiyona daha önce madalya aldığım yerde düzenlenecek. Orada tekrar Türkiye rekorları, en iyi dereceleri alıp Türkiye'nin ivmesini yükseltecek şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonalarına iki sporcu ile katılacaklarını dile getiren Furkan, şöyle konuştu:

"İnşallah bir sakatlık yaşamazsam şu an iki sporcuyla dünya şampiyonasına katılacağız. Dünya kupaları yarışları olimpiyat seçmeleri öncesinde 4, seçmelerin olmadığı sezonda ise 6 tane oluyor. Bu yarışlarda herkes sporcu tanıyor ve değerini görüyor. Yani aslında bunlar tecrübe. Altı yarış sonrasında dünya şampiyonası oluyor. Sporcular kendini biliyor ve hepsi sıkı rakipler. 3 ve 4. Dünya Kupası yarışlarında sonra en önemlileri Avrupa Şampiyonası ve dünya şampiyonası."

"İnşallah birinci ve ikincilik kürsüsünde yer almayı hedefliyorum"

Furkan, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedeflediğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce madalya aldığım buzda tekrar yarışacağım. Bu benim için çok güzel bir şey. Artık heyecanım biraz daha az. Çünkü alıştığım bir buz ve ortam. Oraya 3-4 sporcuyla katılacağız. Bayrak yarışlarında ülkem için rekorlar kırmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah birinci ve ikincilik kürsüsünde yer almayı hedefliyorum."