CHP'li Gürer, şeker pancarında taban fiyatın 2 bin 411 liraya yükseltilmesini istedi CHP'li Gürer, şeker pancarında taban fiyatın 2 bin 411 liraya yükseltilmesini istedi

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, Shapps ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA