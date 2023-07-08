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Mehteran Birliğinin coşkulu ve etkili performansı, Kazak seyircilerin beğenisini topladı.

Konserde ülkelerine özgü üniformalı askeri bandolar, repertuvarlarındaki askeri marşların yanı sıra pop, caz ve klasik eserleri seslendirdi.

Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan’ın askeri bandolarının sahne aldığı konseri yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Astana’daki Barys-Arena Sarayı'nda gerçekleştirilen festivalin kapanış konserine Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ve Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov da katıldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığınca başkent Astana’nın kuruluşunun 25. yıl dönümü vesilesiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Askeri Bandolar Festivali”, kapanış konser iyle sona erdi.

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