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"Ulusal ve yabancı arşivlere göre Ermeni terör örgütleri yaşlı, kadın, çocuk demeden 1915 yılında binlerce Türk'ü vahşice katletti. Tarihi vesikalarla tüm gerçekler ortadayken milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyor, Ermeni teröristler tarafından katledilen Türklere Allah'tan rahmet diliyoruz."

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye-Rusya-Suriye ve İran dörtlü toplantısı yarın Moskova'da gerçekleştirilecek

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye-Rusya-Suriye ve İran dörtlü toplantısı yarın Moskova'da gerçekleştirilecek

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