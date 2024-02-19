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Beş sporcuyla dört madalya kazanan Türkiye, takım halinde üçüncü sırayı aldı.

Turnuvada Merve Dinçel Kavurat, en iyi kadın tekvandocu ödülüne layık görüldü.

Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ise bronz madalyanın sahibi oldu.

ABD Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde düzenlenen turnuvada 5 sporcu mücadele etti.

Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu

Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu

Tekvando Milli Takımı , Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Açık'ta takım halinde üçüncü oldu.

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