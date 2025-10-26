SAMSUN (AA) - Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrenci Muhammed Oğuz, severek yaptığı tırmanış sporunu hayatının merkezine aldı.

Bugüne kadar Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda 10 altın madalya kazanan milli tırmanış sporcusu, uluslararası turnuvalarda ise 2 altın, 1 gümüş, 2 de bronz madalya elde etti.

Muhammed Oğuz, son olarak Samsun'da 18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Muhammed Oğuz Kağanoğlu, AA muhabirine, 10 yıldır tırmanış sporcusu olduğunu söyledi.

Okul seçmelerinde tanıştığı tırmanışta yeteneğinin fark edilmesi üzerine yoğun bir antrenman sürecine başladığını anlatan genç sporcu, 'Bir anda hayatıma girdi, daha öncesinde hiç aklımda böyle bir spor yoktu. Sonra bağlandım. Hayatım oldu daha sonra. Bütün hayatımı buna göre yönlendirdim.' dedi.

'Olimpiyatlara katılmayı çok istiyorum'

Zirvede olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini vurgulayan Muhammed Oğuz, şunları kaydetti:

'Beslenmem, uykum, her şeyim düzenli, hepsine dikkat ediyorum. Aldığım kaloriye kadar dikkat ediyorum. 2028 Olimpiyatları'na katılmayı çok istiyorum. Deneyeceğim. Sportif hedeflerim var. Öncelikle World Cup'ta yarı final, sonrasında olimpiyat, o tarz hedeflerim var. En büyük hayalim o zaten, olimpiyatlara girebilmek. Onun için haftada 6 gün antrenmanlarımı sürdürüyorum. Elimden geleni yapıyorum.'

Muhammed Oğuz, doğal ortam antrenmanları da yaptığını dile getirerek, 'Kaya tırmanışı yapıyorum. Bunu daha çok ölü sezonlarda veya dinlenme zamanlarında yapıyorum. Daha çok yapayda tırmanıyorum. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ülkeme altın madalya getirmek için çok çalışıyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım.' ifadesini kullandı.

