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Organizasyonda milli sporcular yarın paletli yüzmede mücadelesine devam edecek.

Paletli yüzmede kadınlar 50 metre çift yüzgeç finalinde Ece İmge Önal 7'nci, kadınlar 200 metre yüzey finalinde ise Adasu Ramazanoğlu 8'inci sırada yarışı tamamladı.

Bakan Göktaş: Engel durumuna göre bireylerimizin fiziksel ve sportif yatkınlıklarını belirleyeceğiz

Bakan Göktaş: Engel durumuna göre bireylerimizin fiziksel ve sportif yatkınlıklarını belirleyeceğiz

Milli sporcu 3.05.98'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Birinci Yunanistan'dan Elias Kalfidis, üçüncü ise İtalya'dan Lorenzo Carono oldu.

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