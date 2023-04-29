Edirne

Başarılı yüzücü, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Stefano Nurra anısına düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde 1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti. Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandıran isim oldu.

Derecesiyle 15-16 yaş, 17-18 yaş ve açık yaş Türkiye rekorlarının sahibi olan 15 yaşındaki milli yüzücü, gelecek aylarda gerçekleşecek uluslararası organizasyonlara odaklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün başarılı yüzücüsü Kuzey Tunçelli, olimpiyat barajını geçmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladığını belirten Tunçelli, "Küçük yaşlardan itibaren suyla oynamayı çok seviyordum. Anne ve babam bu sevgimi görüp beni yüzmeye yazdırdı. 8 yaşından beri yüzüyorum. Bu başarıları kazandığım için çok mutluyuz." dedi.

Tunçelli, önünde uzun yıllar olduğunu ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağını ifade etti. Yarışmalara sıkı bir antrenman temposuyla hazırlandığını anlatan Tunçelli, milli takım ve kulüp antrenörlerine teşekkür etti.

Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen milli takım seçmelerinde 1500 metre serbest stilde kendi yaş kategorisinde son dönemlerin en iyi derecesini elde ettiğini dile getiren Tunçelli, şunları kaydetti:

"1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecemle Olimpiyat A barajını geçtim. Çok mutluyum. Kariyerimin çok başlarındayım. Seneye olimpiyatlarda ülkem adına yarışacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. İlk hedefim bu yıl ki Dünya Gençler Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birinci olmak. Önümüzdeki yarışları bir bir kazanarak Türk bayrağını göndere çektireceğim. Olimpiyatlarda da finalde yüzüp madalya kazanmayı hedefliyorum."

"Başarı için çok çalışıyoruz"

Milli takım antrenörü Aykut Çelik, başarılı yüzücünün gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Elde edilen dereceyle Tunçelli'nin kendi yaş kategorisinde birinci sıraya oturduğunu ifade eden Çelik, "Bu yıl İsrail'de Dünya Gençler Şampiyonası var. İnşallah orada İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. Yine Avrupa'daki organizasyonlarda da altın madalya hedefliyoruz. Tunçelli, çok genç olmasına rağmen dünya büyükler sıralamasında 11. sırada. Gençlerde ise 1. sıradayız. İyi gidiyoruz ama bunun için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Edirne

Başarılı yüzücü, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Stefano Nurra anısına düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde 1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti. Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandıran isim oldu.

Derecesiyle 15-16 yaş, 17-18 yaş ve açık yaş Türkiye rekorlarının sahibi olan 15 yaşındaki milli yüzücü, gelecek aylarda gerçekleşecek uluslararası organizasyonlara odaklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün başarılı yüzücüsü Kuzey Tunçelli, AA muhabirine olimpiyat barajını geçmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladığını belirten Tunçelli, "Küçük yaşlardan itibaren suyla oynamayı çok seviyordum. Anne ve babam bu sevgimi görüp beni yüzmeye yazdırdı. 8 yaşından beri yüzüyorum. Bu başarıları kazandığım için çok mutluyuz." dedi.

Tunçelli, önünde uzun yıllar olduğunu ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağını ifade etti. Yarışmalara sıkı bir antrenman temposuyla hazırlandığını anlatan Tunçelli, milli takım ve kulüp antrenörlerine teşekkür etti.

Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen milli takım seçmelerinde 1500 metre serbest stilde kendi yaş kategorisinde son dönemlerin en iyi derecesini elde ettiğini dile getiren Tunçelli, şunları kaydetti:

"1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecemle Olimpiyat A barajını geçtim. Çok mutluyum. Kariyerimin çok başlarındayım. Seneye olimpiyatlarda ülkem adına yarışacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. İlk hedefim bu yıl ki Dünya Gençler Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birinci olmak. Önümüzdeki yarışları bir bir kazanarak Türk bayrağını göndere çektireceğim. Olimpiyatlarda da finalde yüzüp madalya kazanmayı hedefliyorum."

"Başarı için çok çalışıyoruz"

Milli takım antrenörü Aykut Çelik, başarılı yüzücünün gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Elde edilen dereceyle Tunçelli'nin kendi yaş kategorisinde birinci sıraya oturduğunu ifade eden Çelik, "Bu yıl İsrail'de Dünya Gençler Şampiyonası var. İnşallah orada İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. Yine Avrupa'daki organizasyonlarda da altın madalya hedefliyoruz. Tunçelli, çok genç olmasına rağmen dünya büyükler sıralamasında 11. sırada. Gençlerde ise 1. sıradayız. İyi gidiyoruz ama bunun için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Edirne

Başarılı yüzücü, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Stefano Nurra anısına düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde 1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti. Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandıran isim oldu.

Derecesiyle 15-16 yaş, 17-18 yaş ve açık yaş Türkiye rekorlarının sahibi olan 15 yaşındaki milli yüzücü, gelecek aylarda gerçekleşecek uluslararası organizasyonlara odaklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün başarılı yüzücüsü Kuzey Tunçelli, AA muhabirine olimpiyat barajını geçmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladığını belirten Tunçelli, "Küçük yaşlardan itibaren suyla oynamayı çok seviyordum. Anne ve babam bu sevgimi görüp beni yüzmeye yazdırdı. 8 yaşından beri yüzüyorum. Bu başarıları kazandığım için çok mutluyuz." dedi.

Tunçelli, önünde uzun yıllar olduğunu ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağını ifade etti. Yarışmalara sıkı bir antrenman temposuyla hazırlandığını anlatan Tunçelli, milli takım ve kulüp antrenörlerine teşekkür etti.

Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen milli takım seçmelerinde 1500 metre serbest stilde kendi yaş kategorisinde son dönemlerin en iyi derecesini elde ettiğini dile getiren Tunçelli, şunları kaydetti:

"1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecemle Olimpiyat A barajını geçtim. Çok mutluyum. Kariyerimin çok başlarındayım. Seneye olimpiyatlarda ülkem adına yarışacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. İlk hedefim bu yıl ki Dünya Gençler Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birinci olmak. Önümüzdeki yarışları bir bir kazanarak Türk bayrağını göndere çektireceğim. Olimpiyatlarda da finalde yüzüp madalya kazanmayı hedefliyorum."

"Başarı için çok çalışıyoruz"

Milli takım antrenörü Aykut Çelik, başarılı yüzücünün gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Elde edilen dereceyle Tunçelli'nin kendi yaş kategorisinde birinci sıraya oturduğunu ifade eden Çelik, "Bu yıl İsrail'de Dünya Gençler Şampiyonası var. İnşallah orada İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. Yine Avrupa'daki organizasyonlarda da altın madalya hedefliyoruz. Tunçelli, çok genç olmasına rağmen dünya büyükler sıralamasında 11. sırada. Gençlerde ise 1. sıradayız. İyi gidiyoruz ama bunun için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

AA