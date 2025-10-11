İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Plastic-Free Festival (Plastiksiz Festival) kapsamında düzenlenen panelde, mimarlık, sanat ve tasarımın, doğa, insan ve gelecek nesillerle daha adil ve sürdürülebilir bir ilişki kurulmasını sağlayacak dönüşümdeki rolü ele alındı.



Plastik kullanımının çevresel etkilerine dikkati çekmek ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmek amacıyla The Purest Solutions Academy, Etki Çemberleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ile Küresel Çevre Fonu&Küçük Destek Programı (GEF&SGP) işbirliği ile hayata geçirilen Plastic-Free Festival'in üçüncüsü Kadıköy'deki Müze Gazhane'de düzenlendi.

Türkiye'nin tek plastiksiz festivali olarak nitelendirilen etkinlikte vatandaşlar, sürdürülebilir markalarla tanışma ve farklı sektörlerden uzmanlarla bir araya gelme fırsatı buldu.

Çevresel bilinci artırmayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedefleyen festival kapsamında plastiğin doğaya ve denizlere verdiği zararları geniş kitlelere anlatmak, bireyleri doğa dostu alternatiflerle buluşturmak ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla panel, yarışma ve atölyeler gerçekleştirildi.

- 'Plastik olmadan da bir festival yapabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz'

'Sanat ve mimarlığın yaratıcı diliyle doğayı nasıl onarabilir, tüketim kültürüne nasıl meydan okuyabiliriz?: Mavi ve Yeşille Yeniden Çizmek' başlıklı panelde mimarlık, sanat ve tasarımın, doğa, insan ve gelecek nesillerle daha adil ve sürdürülebilir bir ilişki kurulmasını sağlayacak dönüşümdeki rolü ele alındı.

Moderatörlüğünü Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri muhabiri Biriz Özbakır'ın yaptığı panelde sanatın toplumsal etkisi üzerine çalışmalarıyla tanınan akademisyen ve sosyal girişimci Prof. Dr. Itır Erhart, mimar Özgül Öztürk, mimar ve sanatçı Feyza Yeniay ile sürdürülebilir ve çevre dostu mimari yaklaşımlarıyla Studio Blai'nin kurucu ortağı ve mimar Aysel Abasova konuşmacı olarak yer aldı.

Aynı zamanda Etki Çemberleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Erhart, plastik kirliliği gibi çevre sorunlarının etrafında 'etki çemberleri' kurarak, basın mensupları, sanatçılar, işletme sahipleri, akademisyenler gibi farklı disiplinlerden insanları bir araya getirip dayanışma içinde öğrenerek ve çözümler üreterek pozitif dönüşüm sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Pozitif dönüşüme öncülük etmeye çalıştıklarını belirten Erhart, 'Bu festivalde plastiksiz bir etkinliğin mümkün olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Organizasyonlar, festivaller, sergiler söz konusu olduğunda 'mümkün değil, bunun alternatifi yok' gibi tepkiler alabiliyorsunuz. Biz burada plastik meselesini dert edinmiş ve alternatifini düşünen insanların bir arada olduğu ve plastiğin kullanılmadığı bir festival yapabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz.' dedi.

- 'Yerel üretimi, adil üretimi, yerel malzemeleri tercih edelim'

Mimar Özgül Öztürk, sürdürülebilir mimarinin sadece malzeme ve enerji verimliliğiyle sınırlı olmadığını, ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları içeren bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

Ekolojik açıdan mimaride karbon ayak izini azaltmanın önemine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

'İnşaat sektörü çok kötü bir lokomotif. Tüm ürünlerin baştan sona üretimi, yaşam döngüsü, o üretim için harcanan enerji ya da taşınması için harcanan fosil yakıt düşünüldüğünde, korkunç. O yüzden ekonomik kısmına gelirsek, ekolojik boyutta karbon ayak izini azaltalım, ekonomik boyutta yerel üretimi, adil üretimi, yerel malzemeleri tercih edelim.'

Mimar ve sanatçı Feyza Yeniay, mimari bir projenin en başında, arazinin güneş alma, hava akımı, iklim gibi doğal özelliklerini göz önünde bulundurmanın sürdürülebilir bir tasarım için temel olduğunu vurguladı.

Doğayla uyumlu mimarinin sadece kırsalda değil, şehirlerde de uygulanabilir ve hatta daha acil olduğunu dile getiren Yeniay, müşteri talebinin ve farkındalığının artırılması için mimarların bu konuda yönlendirici rol üstlenmesi gerektiğine işaret etti.

- 'Suç plastikte değil, onların kullanım noktalarında'

Geri dönüşümlü plastikten paneller ürettiklerini anlatan Mimar Aysel Abasova, malzemeyi döngüde tutup mümkünse bir daha dönüştürülmeyecek kadar kaliteli ürünler haline getirmenin atık miktarının azaltılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Abasova, sözlerini 'Suç plastikte değil, onların kullanım noktalarında. Çok dayanıklı ve kaliteli olabilecek malzemeyi tek seferlik, 2-3 saatlik ambalajlarda kullanıyoruz.' diyerek tamamladı.