Delice ilçesindeki Kılıçözü Dağı eteklerinde yerin metrelerce altından yüzeye çıkan doğal tuzlu kaynak suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilen Delice tuzu, zengin mineral içeriğiyle talep görüyor.

Giderek ünü artan tuzla ilgili Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KÜBTUAM) Doç. Dr. Ogün Bozkaya ve Doç. Dr. Yaşar Aluç tarafından tuzun gıda güvenilirliği araştırıldı.

Araştırmanın ardından hazırlanan bilimsel makale, uluslararası hakemli bilimsel dergi Journal of Food Science and Technology'de (Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi) yayımlandı.

Doç. Dr. Ogün Bozkaya, Delice tuzunun daha önceden coğrafi işaret belgesi aldığını anımsattı.

Tuzla ilgili KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın öncülüğünde yaptıkları bilimsel çalışmaları, alanında saygın, hakemli bilimsel dergi olan Journal of Food Science and Technology'e gönderdiklerini anlatan Bozkaya, titiz bir değerlendirme sonrası çalışmanın yayımlandığını dile getirdi.

"Ağır metal içermediğini de ortaya koyduk"

Çalışmada, tuzun içerdiği mineraller üzerinde yoğunlaştıklarını vurgulayan Bozkaya, "Bununla birlikte insan sağlığı üzerinde etkileri olan ağır metaller ve günümüzde oldukça popüler olan mikroplastik içeriğini araştırdık. Yine insan sağlığı için oldukça önemli olan kalsiyum, potasyum, magnezyum, stronsiyum gibi elementlerin bilimsel değerlendirmesini yaptık. Bununla birlikte ağır metal içermediğini de ortaya koyduk ve ileri teknolojik cihazlarla mikroplastik içermediğini de belirlemiş olduk." ifadelerini kullandı.

"Delice tuzu popüler hale gelecek"

Bozkaya, yerli kaynakların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artıran önemli bir araştırma yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalarla Delice tuzunun, mikroplastik içeriğine sahip olmamasıyla gıda güvenilirliğini de ortaya koymuş olduk. Bu tür çalışmalar, üniversitemizin bilimsel altyapısı ve kapasitesinin önemli bir göstergesidir. Merkezimiz, doğal kaynaklarımızın analiz edilmesinde ve değerinin ortaya konulmasında önemli rol oynamaktadır."

KÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. Siyami Karahan da "Delice tuzu üzerinde yaptığımız bu araştırma hem bölgesel hem de ulusal düzeyde büyük öneme sahip. Kırıkkale'nin değerlerinin araştırılması için her zaman destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan ve çalışmada emeği geçen tüm araştırmacı arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan ise "Bu başarı, üniversitemizin ve Kırıkkale'nin ekonomisine katma değer sağlama noktasındaki azmini ve çabasını göstermektedir. Üniversite olarak bu tür yerel zenginlikler üzerinde araştırma yaparak hem bilime hem de milli kaynaklarımızın küresel ölçekte tanıtılmasına katkı sağlamak en önemli görevlerimizden biri." ifadelerini kullandı.