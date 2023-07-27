Haber: Mert Osman Kütük

81 yaşındaki McConnell, haftalık Cumhuriyetçi liderlik medya oturumunda aniden konuşmayı durdurdu ve meslektaşları tarafından götürüldüğüne kadar sessizce kaldı.

McConnell daha sonra toplantıya geri döndü ve iyiydi dedi.

Mart ayında, Washington DC'deki bir otelde düşmesi sonucu beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

McConnell, basına haftalık Cumhuriyetçi liderlik haber toplantısında konuşmaya başladıktan sonra cümle içinde donup yaklaşık 20 saniye boyunca dümdüz bir şekilde sessiz kaldı.

Cumhuriyetçi meslektaşları ona iyi olup olmadığını sordu.

Wyoming Senatörü John Barrasso, eski bir ortopedik cerrah olan, "İyisin mi, Mitch?" diye sordu. "Başka bir şey söylemek istiyor musun, yoksa seni ofisine geri mi götüreyim?" dedi. Barrasso daha sonra McConnell'ı toplantıdan uzaklaştırmaya yardımcı oldu.

McConnell bir süre sonra geri döndü ve işini tam olarak yapabileceği sorulduğunda "evet" cevabını verdi.

McConnell "iyiyim" dediğinde, onun bir yardımcısı da senatörün "sersemlemiş hissettiğini ve bir an için uzaklaştığını" ekledi.

"Q&A'yı yönetmek için geri döndü, ki herkesin fark ettiği gibi, keskindi" dedi yardımcısı.

McConnell, Mart ayında bir etkinlik sırasında düşerek beyin sarsıntısı ve hafif kaburga kırığı geçirmişti. O ayın ilerleyen günlerinde hastaneden taburcu edildi ve Nisan ortasında Kongre'ye geri dönmek için rehabilitasyon yaptı.

1985 yılından beri Senato'da görev yapmaktadır.