Türkiye’nin köklü kulüplerinden, 113 yıllık geçmişe sahip MKE Ankaragücü’nün ERG Şirketler Grubu’nun sponsorluğunda düzenlediği gece Ankara’da JW Marriott Hotel’de yapıldı.

Spor, siyaset, sanat ve iş dünyasından çok fazla kişinin katıldığı gecede sanatçı Nükhet Duru da sahne aldı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, çok özel bir geceye imza attıklarını belirterek, "Böyle bir geceyi düzenlemek en fazla Ankaragücü’ne yakıştı. Ankaragücü 113 yıllık asırlık bir kulüp. Cumhuriyet'in kuruluşuna katkı sağlamış ve bedel ödemiş bir kulüp. İmalat-ı Harbiye'nin mensupları ve bu kulübün kurucuları, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş, savaşmış ve onların babaları savaşta şehit olmuş. O süreç Cumhuriyet'e kadar gelmiş. Bu gün 85 milyon Cumhuriyet mensubu olarak ülkemizde huzur ve barış içerisinde yaşıyorsak, bu o gün İmalat-ı Harbiye mensuplarının verdiği mücadelenin eseridir." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 100. yılda sarı-lacivertli takımın bir mensubu olmaktan büyük bir gurur duyduğunu aktararak, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkemizin bütün halinde yaşamasında, fikri ve vicdanı hür nesiller olarak yaşamamızın sebebi Cumhuriyet’tir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz bize bu Cumhuriyet’i emanet ettiler. Her Türk vatandaşı gibi bize de onu yaşatmak, sahip çıkmak ve korumak düşer." değerlendirmesinde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Trendyol Süper Lig’de Samsunspor’la oynayacaklarını hatırlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir karşılaşma olacak. Tarihe baktığınızda Cumhuriyet’in iki önemli şehrinin takımının maçı olacak. Onların da acil puana ihtiyacı var. Son hafta beklemediğimiz bir skor aldık ama futbolda bunlar var. Geldiğimiz günden beri oyuncu grubumuzla çok iyi çalışıyoruz. İyi ve karakterli bir oyuncu grubumuz var. Arkadaşlarımızla beraber geldiğimiz gün verdiğimiz sözün arkasında durarak en iyi şekilde çalışacağız. İnşallah verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz bir sezon sonunu hep beraber yaşarız. Maç maç bakacağız, zor bir maç. Geçen haftanın bir nebze dersini çıkarmış bir takım olarak sahada olmaya çalışacağız.

Emre Belözoğlu, gala yemeğinden önce Başkan Faruk Koca’nın "Üzerimizde çok fazla yük var hocam. Bu takımı bu sene Avrupa’ya götürmeliyiz. Avrupa’da şampiyon olamayan tek başkentiz. Şampiyonluklar da hedefimiz olacak." sözlerine karşılık olarak, "Oyuncu gurubumuz hiç kimseye boyun eğmez. Önce Avrupa kupalarına katılım sağlamak sonra da yaşatabilirsek bu camiaya şampiyonluk hediye etmek istiyoruz." cevabını verdi.

100. yıl forması tanıtıldı

MKE Ankaragücü’nün Cumhuriyetin 100. yılı için tasarladığı maç forması da galada tanıtıldı.

Gövdesi beyaz, kolları kırmızı olan formanın göğüs kısmında Türk bayrağı ve Ankaragücü armasıyla birlikte "Cumhuriyetin Gücü, MKE Ankaragücü" yazısı yer aldı.

Formanın 29 Ekim Pazar günü satışa sunulacağı belirtildi.