Ankara

Beştepe Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'nün 113. yaşını kutlayan Kafkas, Ankara'da ilk maçlarına Fenerbahçe karşısında çıkacaklarını aktararak, "Taraftarımızın önünde maça çıkmak bize ekstra motivasyon getirecek. Fenerbahçe, yaptığı transferlerle hedefleri belli olan bir takım. Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtacağız. Tribüne gelenlere iyi bir Ankaragücü seyrettirmek istiyoruz. Oyun olarak çok iyi oynadığımız, daha fazla puan alacağımız maçlar oynadık, karşılığını alamadık. Umarım bu maçı alırız. Oyun olarak sıkıntımız yok ama daha iyi olması gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz, potansiyelimiz var. Cesurca ve iyi oynayarak Ankaragücü taraftarına ve camiasına yakışır bir futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçına tam kadro hazırlandıklarını vurgulayan Kafkas, Eryaman Stadı'nın zeminini incelemediğini bu yüzden konuya ilişkin açıklama yapmayacağını belirtti.

Tolunay Kafkas, transfer döneminin de devam ettiğini ve ihtiyaç duyulması halinde takviye yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan sarı-lacivertli takım Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca da izledi. Başkan Koca, teknik heyet ve futbolcular antrenmandan önce kulübün 113. yılını kutlamak için Ankaragücü bayrağı açtı.

AA