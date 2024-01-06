Teknik direktör Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında Afrika Uluslar Kupası için Gambiya Milli Takımı'na giden Ali Sowe'un yerine Macheda'ya şans verdi.

Ligde 5 haftadır kaybetmeyen ve şu ana kadar 20 puan toplayan MKE Ankaragücü sahaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas ve Macheda ile çıktı.

Başkent temsilcisinde yedeklerde ise Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Dokanovic, Astanakulov, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou ve Hayrullah Bilazer yer aldı.

Trabzonspor'da 3 değişiklik

Son 3 lig maçını kaybetmeyen ve 30 puanı bulunan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya çıkardı.

Abdullah Avcı, sakatlıkları bulunan Denswil ve Abdülkadir Ömür ile Mısır Milli Takımı ile kampta bulunan Trezeguet'in yerine Baniya, Benkovic ve Fountas'a şans verdi.

Trabzonspor müsabakaya, Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Mendy, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Onuachu ilk 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'da yedeklerde ise sezon başında sakatlanan Fernandez ilk kez 18 kişilik kadroda yer buldu. Trabzon temsilcisinde yedeklerde; Muhammet Taha Tepe, Fernandez, Hüseyin Türkmen, Bardhi, Kerem Şen, Kourmpelis, Umut Güneş, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk ve Enis Destan yer aldı.

MKE Ankaragücü'nde önemli eksikler var

MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ forma giyemedi.

Ev sahibi takım seyircisi yok

MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekti.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamazken, Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti.

Emre Belözoğlu ile Abdullah Avcı 4. kez

Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip oldu.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.