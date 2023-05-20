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HangiKredi Ümraniyespor haftaya 27 puanla düşme hattının içinde 17. sırada girdi. HangiKredi Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'ne yenilir, İstanbulspor da deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederse, sezonun küme düşen ilk takımı Ümraniyespor olacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Emre Kılınç bu müsabakada forma giyemeyecek.

TVF Başkanı Üstündağ: Türkiye, dünyanın en iyi voleybol liglerine sahip

TVF Başkanı Üstündağ: Türkiye, dünyanın en iyi voleybol liglerine sahip

MKE Ankaragücü, rakibini İstanbul'da yenerek hem alt sıralardan kurtulmak hem de düşme hattındaki rakibinin kendisine yetişme şansını ortadan kaldırmak istiyor.

Ligde 36 puanla düşme hattının iki basamak yukarısında 14. sırada bulunan MKE Ankaragücü , son 3 maçında galip gelemedi.

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