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Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda yer alan Ali Sowe ve Garry Rodrigues ile sakatlığı bulunan Alper Uludağ, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü , 25 puanla 12. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise 21 puanla 16. sırada bulunuyor.

Başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük de sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

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