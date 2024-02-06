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Alanyaspor, Ui-jo Hwang'i sezon sonuna kadar kiraladı

Alanyaspor, Ui-jo Hwang'i sezon sonuna kadar kiraladı

90+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hayrullah Bilazer, topu ceza sahasında müsait durumdaki Siraç Astanakulov'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1

51. dakikada MKE Ankaragücü farkı üçe çıkardı. Pedrinho'nun sağ korner çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest atışta Radakovic, meşin yuvarlağa altıpas önünde kafayla vurdu. Top 3. kaz filelerle buluştu: 3-0.

36. dakikada Chatzigiovanis'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Saponara'ya yapılan müdahale sonrası hakem Abdullah Buğra Taşkonsoy, penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında, Radakovic'in kafa vuruşunda top altıpasın içindeki Saponara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

MKE Ankaragücü , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Anagold 24Erzincanspor ile Ankara Eryaman Stadyumunda karşılaştı.

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