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Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü 'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

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