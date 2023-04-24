İSTANBUL- 12 ilden 18 takım ve 115 katılımcının finale kaldığı yarışmada öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi kazandırılması amaçlanıyor. Yarışma 27 Nisan’da sona erecek.

TÜRKSAT yürütücülüğünde düzenlenen Model Uydu Yarışmasında öğrenciler, uydu ve uzay projesinin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen heyecanlı bir süreci deneyimleme fırsatı buluyor. Yarışma kapsamında öğrencilerin tasarladıkları model uydu gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerinden veri toplayan, toplanan verileri bir ara yüz ortamına aktaran, görüntü kaydı yapan ve anlık veri alışverişi yapabilen faydalı yükü temsil ediyor. Yarışmacılar, telemetri ve iletişim gereksinimleri karşılanarak otonom yapının sağlandığı disiplinler arası çalışan bir sistemi geliştirerek gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde tasarladıkları model uydularla yarışıyor. Yarışma kapsamında takımların, Planlama ve Organizasyon Şeması (POR), Tasarım Raporu (DR), Yeterlilik İnceleme Aşaması (QR), Uçuşa Hazırlık Aşaması (FRR), Uçuşa Uygunluk Kabulü ve Uçuşu (AR+Launch), Uçuş Sonrası İnceleme Raporu (PFR) olmak üzere 6 farklı aşamadan geçmeleri gerekiyor.

Uzay teknolojilerinin millî olarak üretilmesine katkı sağlayan ve katılımcıların uydunun tüm süreçlerini öğrendikleri yarışma aynı zamanda öğrencilere diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı; sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkânı sunarken dünyamızın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini hedefliyor. Birinci olan takımın 100 bin TL, ikinci takımın 80 bin TL, üçüncü takımın ise 60 bin TL’lik para ödülü alacağı yarışmada toplamda 240 bin TL’lik ödül verilecek. Dereceye girenler ödüllerini 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul’da alacak.

HABER: METE YILMAZ