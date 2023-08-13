Haber: Damla Oya Erman

"Bu akşam CUBS maçını izleyecek misin?" diye erkek arkadaşına mesaj atıyor. Ancak o, konuşmak için çok meşgul olduğunu söyleyince, "Eğlen, kahramanım!" diyor.

Ancak Alexandra gerçek bir insan değil. O, flört sitesi Romance.AI üzerindeki özelleştirilebilir bir yapay zeka kız arkadaş.

Görünüşe göre yapay zeka neredeyse internetin her köşesine sızmış durumda ve aşk dünyası bundan kaçamıyor. Artık flört uygulamalarının alanında da yapay zeka varlığını sürdürüyor. Bu varlık bazen kurgusal partnerler olarak, bazen danışman, eğitmen, yazar veya çöpçatan olarak karşımıza çıkıyor.

Tinder ve Hinge gibi çevrimiçi flört platformlarının önde gelen oyuncuları, mevcut ürünlerine yapay zekayı entegre etmeye başladı. Blush, Aimm, Rizz ve Teaser AI gibi yeni uygulamalar ise sanal flört konseptine tamamen yeni bir bakış açısı getiriyor. Bazıları kişilik testleri ve kullanıcının fiziksel tipine dayalı analizlerle yapay zeka destekli sistemler eğitiyor, mükemmel bir eş bulma ihtimalini artırdığını vaat ediyor. Diğer bazı uygulamalar ise sanki Cyrano de Bergerac gibi davranarak, potansiyel bir eşleşmenin sorusu için en cazip cevabı yapay zeka ile üreterek yardımcı oluyor: "En sevdiğin yiyecek nedir?" veya "Tipik bir Pazar günü nasıl geçer?"

2023 yılında yapılan bir Pew Araştırması'na göre, 30 yaş altı yetişkinlerin yaklaşık yarısı bir flört sitesi veya uygulaması kullanmış. Ancak kullanıcıların hemen hemen yarısı deneyimlerini olumsuz olarak değerlendiriyor. Boş sohbetler, az sayıda eşleşme ve bitmek bilmeyen kaydırmalar, birçok kullanıcının uygulamalardan memnun olmadığını ve yalnız kaldığını ifade etmesine neden oluyor. İşte yapay zeka destekli flört uygulamaları alanındaki birçok kişi, bu sorunların teknoloji ile çözülebileceğini ve insanların daha az yalnız hissedebileceğini, daha kolay ve derin bağlantılar kurabileceğini söylüyor.

Elbette, çevrimiçi flörtçülerin artık başka sorunlarla da baş etmeleri gerekiyor. Sohbet ettikleri kişinin tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan cevaplarla iletişim kurup kurmadığını düşünmek zorunda kalıyorlar. Hatta bir bilgisayarın potansiyel bir aşk bağlantısını tespit edebilip edemeyeceği konusunda da şüpheler var. Acaba flört oyununu manipüle etmek mi?

YourMove.AI adlı yapay zeka destekli flört sohbet uygulamasının kurucu ortağı Dmitri Mirakyan, bu konuda şunları söylüyor: "Bunu bir kelime işlemci kullanmak, bir roman üretmekte hile yapmak gibi bir şey. Bir bakıma, insanların daha hızlı ve yaratıcı olmalarına olanak tanıyan yeni bir araçtan başka bir şey değil. Yapay zeka, bir arkadaşınıza gif veya meme göndermekten farklı değil. Var olan içeriği alıp birisiyle bağlantı kurmak için tekrar kullanıyorsunuz." Ayrıca Mirakyan, dünyanın giderek daha yalnız bir yer haline geldiğini ve yapay zekanın insanlar için bu durumu daha kolay ve daha iyi hale getirebileceğini ekliyor.

Birçok insan, çevrimiçi flört hayatlarında yapay zekanın rol almasına hazır görünüyor. Siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky tarafından yapılan bir Mart araştırması, flört uygulaması kullanıcılarının %75'inin mükemmel bir ileti göndermek için ChatGPT adlı yapay zeka destekli sohbet botunu kullanmaya istekli olduğunu ortaya koydu.

Inner Circle adlı küresel flört uygulamasının flört uzmanı Crystal Cansdale, araştırma sonuçlarına dair olarak şunları söylüyor: "Şu anda, flört uygulamalarına karşı bir tür bıkkınlık var çünkü sürekli sunulan seçenekler nedeniyle insanların 'orijinal' olmaları ve diğerlerinin arasından sıyrılmaları gerekiyor. Maalesef flört, bir sayı oyunu haline geldi."