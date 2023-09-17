Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran Monaco, liderliğini sürdürdü. Lorient ise 6 puanla 11. sırada yer aldı.

Ev sahibi ekip, 2. dakikada Aiyegun Tosin'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Monaco, 17. dakikada Aleksandr Golovin, 69. dakikada Folarin Balogun'un golleriyle skorda 2-1 üstünlük yakaladı. Lorient adına 90+8. dakikada fileleri havalandıran Romain Faivre, durumu 2-2'ye getirdi ve karşılaşma, bu skorla sonuçlandı.

Ligin 5. hafta mücadelesinde, sezona iyi başlayan Monaco , Moustoir Stadı'nda Lorient 'e konuk oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.