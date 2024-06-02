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Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Ducati Lenovo'dan İtalyan Enea Bastianini, Bagnaia'nın 0.799 saniye gerisinde ikinci, Prima Pramac'tan İspanyol Jorge Martin ise liderin 0.924 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Son iki yılın şampiyonu Bagnaia, 40 dakika 51.385 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 4. etap galibiyetini elde etti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyona sı'nda sezonun 7. mücadelesi, İtalya'nın Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

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