Ankara

Sezonun 17. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Buriram bölgesindeki 4,554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde yapıldı.

Yarışı ilk sırada bitiren Martin, pilotlar klasmanı lideri Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ile arasındaki puan farkını 18'e indirdi. Bitiş çizgisini Martin'den 0.933 saniye sonra geçen Brad Binder (Red Bull KTM) ikinci, liderin 1.841 saniye gerisindeki Luca Marini (Mooney VR46) üçüncü sırayı aldı.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Yarın TSİ 11.00'de başlayacak 26 turluk Tayland Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 369 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 351

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 297

4. Brad Binder (Güney Afrika): 233

5. Aleix Espargaro (İspanya): 190