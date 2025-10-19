SAMSUN (AA) - Mozart'ın 1768 yılında bestelediği komik opera türlerinden biri olarak gösterilen 'Bastien ve Bastienne' operası, Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye taşınıyor.

Librettosunu Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann Heinrich Friedrich Müller ve Johann Andreas Schachtner'in kaleme aldığı eserde iki genç aşık olan 'Bastien ve Bastienne'nin komik ve romantik maceraları ele alınıyor.

Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olarak yer alacağı eserde dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde 21 Ekim Salı günü saat 20.00'deki prömiyerinin ardından 23 Ekim Perşembe günü 20.00'de yeniden beğeniye sunulacak.

'Seyircimizi gülümseterek buradan göndermeyi planlıyoruz'

Eserin rejisörü Cenk Bıyık, prova sonrası AA muhabirine, Bastien ve Bastienne eserinin Mozart'ın 12 yaşında yazdığı komik bir opera olduğunu, 'La Finta Semplice' operasını da aynı tarihlerde yazdığını söyledi.

Operanın Orta Avrupa kırsalında geçtiğini belirten Bıyık, eserin ilk gösteriminin Viyana'da bir doktorun bahçesinde yapıldığını dile getirdi.

Eserin gençlerin ergenlik sonrası yaşadığı fırtınalı aşkları ve kendilerinin çözemedikleri sorunları başkalarından yardım alarak çözme arzusunu ele aldığını anlatan Bıyık, 'Günümüzde de aynı şeyler yaşanıyor, bundan 250 sene önce de aynı şeyler yaşanıyordu. O yüzden dedik ki günümüzde Bastienne bir çoban olmasaydı, Bastien o kırsalda yaşayan bir genç erkek olmasaydı da günümüzde yaşıyor olsalardı nasıl bir jargonları olurdu, ilişkileri nasıl olurdu, aynı zamanda birazcık dijital ve sosyal medyanın da ironisiyle bunu sahneye taşımak istedik.' diye konuştu.

Çok keyifli bir çalışma süreci geçirdiklerini dile getiren Bıyık, 'Aşağı yukarı 50 dakikalık bir eser. Gerçekten hiç sıkıcı olmayan, hareketli, dolu dolu bir eser. Elimizden geldiği kadar seyircimizi gülümseterek göndermeyi planlıyoruz.' ifadesini kullandı.

Eserde yer alan sanatçılar dışında teknik ekip dahil 30'un üzerinde kişiyle çalıştıklarını belirten Bıyık, 'Burada aile ortamında çalışıyoruz. Samsun Devlet Opera ve Balesi bizim ailemiz. O ailenin içinde her birimizin bir görevi var. Biz de o görevlerimizi yerine getiriyoruz. Çok keyifli, sıkıntısız, tatlı, harika bir prova süreci geçirdik ve son düzlüğe geldik. Seyircimizi bekliyoruz.' sözlerini sarf etti.

'Seyirciyi çok fazla eğlence bekliyor ve şaşıracaklar da'

Eserde 'Bastienne' rolünü üstlenen Umut Yavuz Söyleyici, rejisörün eseri modernize etmesiyle klasik rejinin dışına çıktığını, bugünün dünyasındaki aşkları minik bir kafede başarılı şekilde yansıttığını vurguladı.

Karakterinin hayatı çok hızlı yaşadığını, elinden cep telefonunu düşürmediğini anlatan Söyleyici, karakterinin sevgilisine kavuşmak için dışarıdan bir etki beklediğini söyledi.

Bastienne'nin sığ gözükmesinin yanı sıra içinde derin duygular barındıran bir insan olduğuna dikkati çeken Söyleyici, 'Operanın bir kısmında aslında onun içindeki saf sevgiyi görüyoruz. Asıl orada birazcık işler dönüyor zaten, seyirci için de komiklikten çıkıp artık herkese hitap etmeye başlıyor gibi hissediyorum o kısımda. Bence seyirciyi çok fazla eğlence bekliyor ve şaşıracaklar da ayrıca meslektaşlarımız da çok şaşıracak.' diye konuştu.

Rejisörün kendilerine çok fazla özgürlük sağladığının altını çizen Söyleyici, 'Yani kendi karakterimizle operadaki karakterimizi harmanlamamıza izin veriyor, bize alan tanıyor, bir alan açıyor. Biz çalışırken çok eğlendik, umarım seyirciler de çok eğlenir geldiklerinde.' dedi.

'Bastien' rolüne hayat veren Metin Bayram da eserin hem eğlenceli hem dramatik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

'Biraz çapkın ancak pek bunu beceremeyen biri diyelim. Rejisörümüz bir hayal kurdu. Bize yapmamızı istediklerini anlatmaya çalıştı. Biz de sanatçılar olarak sahnede elimizden geldiğince bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Çok keyifli oldu. Bütün süreç boyunca inanılmaz eğlendik. Seyircilerimizin de eğlenmeme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla espri var, çok fazla güzel yer var. Umarım onlar da çok beğenirler.'





Muhabir: Erkut Kargın