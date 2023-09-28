Ankara

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin sayısal verileri paylaşan Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere 1351 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694'e ulaşmıştır" diye konuştu.

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 1-23 Eylül tarihlerinde Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk'daki 82 hedefin etki altına alındığını belirterek, harekatlarla teröristlere ait sığınak mağara ve depo olarak kullanılan yerlerin imha edildiğini, ilk bilgilere göre 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Hudut güvenliği

Hudutların Cumhuriyet tarihinin "en yoğun tedbirleri" ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunduğunu dile getiren Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 27'si terör örgütü üyesidir. 4 bin 35 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" dedi.

Yıl içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 63'e yükseldiğini aktaran Aktürk, söz konusu kişilerden 524'ünün terör örgütü mensubu olduğunu ve kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini söyledi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısının 162 bin 415 olduğunu aktaran Aktürk, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 889 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Bölgedeki duruma yakından takip

Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için de gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Aktürk, "Terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize bu yılın başından itibaren 342 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 65'i son bir haftada olmak üzere 991 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonunu da değerlendiren Aktürk, "Bölgedeki son durumu yakinen takip ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Kahraman Azerbaycan ordusunun 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve 44 gün süren 'Tek Vatan Harekatı'nın üçüncü yıl dönümü ve '27 Eylül Şehitleri Anma Günü' münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün sağlanması uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Balkanlar'daki gelişmeler

Balkanlar'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade eden Aktürk, "Son olarak Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yapıcı bir tutum ve diyalogdan geçtiğini önemle vurguluyoruz." diye konuştu.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) 10 Ekim'de planlanan devir teslimine ilişkin hazırlıkların da devam ettiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda görevi devralacak KFOR Komutanımız 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO Karargahı ve SHAPE'te inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Rus Ortak Merkezinin çalışmaları

Sel felaketinin yaşandığı Libya'daki yardım çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bakanlık kaynakları, yaşanan felaketin ardından Libya'ya yardım eli uzatan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait üç uçağın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdığını hatırlatan kaynaklar, sonrasında TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve TCG Osmangazi ile dört seferde yardım malzemeleri ve araç-gereçlerin gönderildiğini aktardı. Kaynaklar, yardım faaliyetlerin AFAD koordinesinde devam ettiğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki son durum ile Türk Rus Ortak Merkez Komutanlığının çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren kaynaklar, Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlalinin tespit edilmediğini kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretleriyle terör örgütü arasındaki çatışmalar hatırlatılarak TSK unsurlarının durumuna ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Birliklerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz, olumsuz bir durum söz konusu değil." dedi.

AA