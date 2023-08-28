ANKARA AA- MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bu akşam Afyonkarahisar'da başlayacak konserler 9 Eylül'de sona erecek.

Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Bu kapsamda yarın da Afyonkarahisar ile Balıkesir ve Kırklareli'nde, 30 Ağustos'ta Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Erzincan, Tekirdağ, Erzurum, Samsun, Antalya, Kocaeli, Muğla, Mersin ve Çanakkale'de, 31 Ağustos'ta İstanbul'da, 1 Eylül'de Edirne, Adana ve İstanbul'da, 2 Eylül'de Trabzon'da, 3 Eylül'de Bayburt'ta, 6 Eylül'de Tekirdağ, Kars ve İstanbul'da, 8 Eylül'de Ankara ve KKTC'de, 9 Eylül'de de İstanbul'da bando konserleri verilecek.