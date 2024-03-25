DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-16" operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-16" operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA