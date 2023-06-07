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MUĞLA AA- Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) ile Lykia World Dalış Merkezi işbirliğinde "Dünya Çevre Günü" kapsamında düzenlenen etkinliğe 3 gönüllü dalgıç katıldı.

"Uçan su" Susuz Şelalesi, kar ve yağmur sularıyla daha coşkun akıyor

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