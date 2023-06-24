İstanbul

Ebrar bebek, doğduğu gün doğumsal kalp ve damar hastalığı şüphesiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 15 gün burada takip edilen bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Entübe durumdaki Ebrar bebek, 21 Haziran'da özel donanımlı yenidoğan ambulansına alınarak, onu İstanbul'a ulaştırmak için Bodrum Milas Havaalanı'nda bekleyen Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçağa nakledildi.

Ebrar bebek, İstanbul'a gelişinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine yatırıldı.

Burada gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra şehir hastanesi bünyesindeki Çocuk Hastanesinin Başhekimi ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Can Hatemi ve ekibi tarafından ameliyata alınan Ebrar bebeğin operasyonu 8 saat sürdü.

"Son derece nadir görülen bir kalp anomalisi olduğunu tespit ettik"

Ebrar Efsun Özyer'in yoğun bakım sürecini takip eden Çocuk Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erkut Öztürk, AA muhabirine, hastanelerine getirildiğinde bebeğe ekokardiyografi ve tomografi tetkiki yaptıklarını anlattı.

Tetkik sonuçlarından bahseden Öztürk, "Tetkiklerde, tıpta 'Aorpa' olarak isimlendirilen sağ pulmoner arterin aort damarından çıktığı son derece nadir görülen bir kalp anomalisi olduğunu tespit ettik. Gerekli hazırlıkları süratle tamamlayarak, acil olarak operasyona aldık." bilgisini verdi.

Doç. Dr. Öztürk, bebeğin geçirdiği operasyon ve sağlık durumuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Operasyonda sağ pulmoner arteri olması gereken ana pulmoner arter bölümüne dikerek, arkus aortadan da sağ pulmoner arteri ayırdık. Şu anda yoğun bakım ünitemizde ameliyatının 24'üncü saatinde. Hemodinamik olarak stabil durumda. Aileye de bu konuda detaylı bilgilendirme yapıldı. Birkaç gün solunum cihazına bağlı izledikten sonra ekstübe etmeyi planlıyoruz. Daha sonra gidişata göre de aileyle kavuşturmayı hedefliyoruz."

AA