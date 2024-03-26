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Soruşturma kapsamında, Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacak.

Ahlatlıbel'deki keşfe, Muhsin Yazıcıoğlu 'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aile avukatlarından Veysel Aşkın ve Kemal Yavuz'un da katıldığı belirtildi.

Keşif işleminin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcı ve bilirkişilerle yapıldığı öğrenildi.

Yargılama süreçlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı.

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