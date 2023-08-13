Haber: Beyza Betül Cihan

Münevver Karabulut'un aile avukatı Rezan Epözdemir, Fatih Altaylı'nın YouTube programında yaptığı bir konuşmada, cinayetin arka planında farklı ve iddialı bir teoriyi dile getirdi.

Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun ailesinin Cezayir göçmeni Yahudi kökenli olduğunu öne sürdü ve bu iddiayı temel alarak cinayetin aslında bir ayin olabileceğini ifade etti. "Yahudi Mayasız Ayini" adı verilen bir ritüele göre, 18 yaşına gelmiş bir erkeğin bakire bir kızı öldürerek rüştünü ispat etmesi gerektiğini belirtti.

Bu iddiaya göre, Epözdemir cinayetin arkasında farklı bir amaç olduğunu ve geleneksel bir ritüelin parçası olarak gerçekleşmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti.