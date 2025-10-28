ANKARA (AA) - Musk, sahibi olduğu Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlarda, X'in yapay zeka sohbet botu Grok destekli yeni çevrim içi ansiklopedi hizmetine ilişkin gelişmeleri aktardı.

Grokipedia'nın '0.1' sürümünün kullanıma açıldığını duyuran Musk, '1.0 sürümü 10 kat daha iyi olacak ama bence 0.1 sürümü bile Wikipedia'dan daha iyi.' ifadesini kullandı.

Musk, 'tüm bilginin kapsamlı bir koleksiyonu' olması için tasarlandığını belirttiği Grokipedia'nın tek hedefinin 'doğruluk' olduğunu savundu.

İçeriklerin kullanıcılar tarafından değil, Grok tarafından üretileceğini kaydeden Musk, bu girişimle Wikipedia arasında kıyaslama yapan ve Grokipedia'nın özelliklerini ön plana çıkaran paylaşımlara da destek verdi.





Muhabir: Emirhan Demir