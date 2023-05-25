Istanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesinin düzenlediği etkinlik, 30 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konserde, Hafız Kemal Batanay tarafından 1956'a bestelenen "Mevlid" eseri icra edilecek.

Ömer Faruk Belviranlı'nın sanat yönetmenliğini, Hocazade Mustafa Uysal'ın genel koordinatörlüğünü, Hafız Ahmet Çalışır'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği konserin meşk yönetmenliğini ise neyzen Ahmet Şahin yapacak.

"Mevlid" eseri, Sadreddin Özçimi, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, mimar Hilmi Şenalp ve Mehmet İhsan Özer'den oluşan sanat kurulunun katkılarıyla izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Batanay, Mevlidi-i Şerif’in 12 bahrini Türk musikisinin 89 makamı ve 10 farklı ritmi ile besteledi. 1049 musiki notası satırından ibaret olan eserin, iki ilahi ile beş bahir içinden bazı bölümleri konserde icra edilecek.

AA