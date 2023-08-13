İSTANBUL- İstanbul Modern Sinema’nın “Boşluğa Dikkat” adlı yeni uluslararası projesi, sinema sektöründe faaliyet gösteren kadınlara daha fazla alan açmayı hedefliyor. Ustalık sınıfı, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğin yer alacağı proje, 18- 23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek beş filmlik açıkhava gösterimleriyle başlıyor. İran’dan Şili’ye, kişisel ve toplumsal tarihlerin kesiştiği kadın yönetmenlerin filmlerinden oluşan program konukların katılımıyla gerçekleşecek.

“Boşluğa Dikkat” projesinin kadınların sinema sektöründeki fırsat ve temsil eşitliğinden uzak tablosunu yansıtmak amacıyla hazırlandığını belirten İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, “Boşluğa Dikkat, sinemadaki kadınların ürettiği işlerden, verdikleri mücadelelerden ve aslında bir diyalog ortamından oluşacak. Biz bu projeyi Türk Tuborg’un katkısıyla uluslararası bir etkinlik serisi olarak planladık. Atölye çalışmaları, sektörün farklı bileşenlerinin katılımıyla söyleşiler ve yabancı konukları ağırlayacağımız ustalık sınıfları olacak” dedi.

Düet (Türkiye), 1976 (Şili, Arjantin), Sıradaki Kız (Güney Kore), Bir Ailenin Röntgeni (İran) ve Hırçın (İngiltere) filmlerinin izleyiciyle buluşacağı açık hava sinema gösterimleri müzenin dış etkinlik alanında saat 21.00’da gerçekleşecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI