Haber: Mert Osman Erman

Bu yılki afyon üretiminin %36 artarak 1,080 ton olması bekleniyor, ki bu, Afganistan'ın iddia edilen 330 tonundan çok daha fazla.

Afganistan'da geçen yıl hükümetin uyuşturucu yasağından sonra gelinen noktada gelincik yetiştiriciliği %95 azalmıştır.

Bu sırada Myanmar'da, vahşi bir iç savaşın yaşandığı yer olan bu ülke, gelincik yetiştiriciliğini karlı bir gelir kaynağı haline getirmiştir.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) raporunu yazan Jeremy Douglas, "Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından gelen ekonomik, güvenlik ve yönetim bozulmalarının, uzak bölgelerdeki çiftçileri geçimlerini sağlamak amacıyla gelincik yetiştirmeye yöneltmeye devam ettiğini" belirtiyor.

Afyon, sert uyuşturucu eroinin ana bileşenidir ve Myanmar'da yıllardır gerillaların hükümete karşı savaşlarını finanse etmiştir.

Ancak son bir yıl içinde, 2021 darbesi nedeniyle başlayan iç savaş devam ettikçe, yetiştiricilik tahminlere göre %18 arttı - ayrıca rapora göre, bu "giderek daha sofistike" hale geldi ve yoğun şekilde düzenlenmiş parsellerin, sulama sistemlerinin ve bazen gübrelerin kullanımı nedeniyle daha verimli hale geldi.

Afyonun fiyatlarının yükselmesi de daha fazla insanın bu ürünü yetiştirmeye yönlendirdi. Pandemi ve Myanmar'ın ekonomisinin kötü durumu, afyon yetiştiriciliğini daha güvenilir ve çekici bir iş formu haline getirdi. Dünya Bankası'nın ülkede "az bir büyüme" beklediğini belirten karanlık bir rapora göre.

Geleneksel olarak Shan Eyaleti, ülkenin en büyük afyon üreticisi olmuştur. Shan'daki çatışmanın şiddetlenmesi, kumar, dolandırıcılık merkezleri ve uyuşturuculardan kazanç elde etmiş güçlü mafya ailelerini bile düşürmüştür. Ancak gerilla grupları, operasyonlarını finanse etmek için hala afyon satışına güveniyor.

Bay Douglas, Shan ve diğer sınır bölgelerindeki çatışmanın yoğunlaşmasının afyon üretiminde artışa neden olmasının beklendiğini söyledi.

Rapor ayrıca, afyon yetiştiriciliği alanlarının en çok kuzeydeki Shan Eyaleti'nde genişlediğini, ardından Chin ve Kachin eyaletlerinin geldiğini belirtiyor, burada gerilla grupları ordoya karşı savaşıyor.

Yoksul, uzak ve verimsiz olan gelincik yetiştiriciliği, uzun süredir Shan'da ekonomik bir dinamodur. Myanmar'ın diğer bölgelerinde iş kaybeden birçok yerli, gelincik yetiştirmek üzere Shan'a geri dönmüştür.

Eroin üretimi ve kaçakçılığı, gelincik ekonomisinin en karlı faaliyetidir - rapor, bu yıl Myanmar'dan ihraç edilen eroinin 154 ton civarında olduğunu ve değerinin 2.2 milyar dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Myanmar, Tayland ve Laos'un sınırlarının buluştuğu bölge - sözde Altın Üçgen - tarihsel olarak büyük bir gelincik ve eroin üretim kaynağı olmuştur. Myanmar ve Afganistan, dünya genelinde satılan eroinin büyük bir kaynağıdır.