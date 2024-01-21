Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hornets'ta Miles Bridges 25, Brandon Miller 23 ve Terry Rozier 19 sayı kaydetti.

Joel Embiid 33 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok; Tobias Harris 21 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle 76ers'ı galibiyete taşıyan isimler oldu. Furkan Korkmaz ise mücadeleyi 2 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Dusan Alimpijevic: Büyük bir karakter ortaya koyduk

Dusan Alimpijevic: Büyük bir karakter ortaya koyduk

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in görev almadığı karşılaşmada Jazz adına Jordan Clarkson 33, Collin Sexton 28 ve Lauri Markkanen 22 sayı buldu.

Ev sahibi Rockets'ta Jabari Smith Jr 24 sayı, 10 ribaunt; Fred VanVleet 18 ve Cam Whitmore 17 sayıyla oynadı.

NBA 'e 8 maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün 37 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, birer blok ve 1 top çalmayla yıldızlaştığı mücadelede Jazz'ı uzatmada mağlup eden Rockets, 3 maç sonra kazanarak 20. galibiyetini aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.