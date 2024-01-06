Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

12 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 7 ribauntla oynadığı Jazz'da ise John Collins 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Lauri Markkanen 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Jayson Tatum'un 30 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçta Utah Jazz'ı 126-97 yenen Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, iç sahada 17 maçlık galibiyet serisiyle en iyi sezon başlangıcı rekorunu yineledi.

Josh Hart'ın 10 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Knicks'te, Jalen Brunson 29 sayı, Quentin Grimes 19 sayı, 8 ribaunt, Isaiah Hartenstein 17 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi.

TFF Tahkim Kurulundan Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

TFF Tahkim Kurulundan Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

Philadelphia 76ers'ta forma giyen ABD'li pivot Embiid'in üst üste 15. kez 30 sayı, 10 ribaunt istatistiklerinin altına düşmediği maçı New York Knicks 128-92 kazandı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 24 sayı, 5 asist, Karl-Anthony Towns 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Naz Reid ve Jaden Mcdaniels 16'şar sayı kaydetti.

NBA 'e 14 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün 'ün 7 maç sonra 20 sayının altına düştüğü, Timberwolves'un etkili savunma yaptığı maçta Rockets, salondan 27 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.