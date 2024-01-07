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Altı maçlık galibiyet serisi sona eren ve 15. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Bennedict Mathurin 20 sayı, 4 ribaunt, Tyrese Haliburton 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum 38 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Jaylon Brown ise 31 sayı, 4 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Son 4 maçta 3'üncü olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 48 sayı, 17 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

Sezonun 18. galibiyetini elde eden Rockets'ta Jeff Green ve Jalen Green 16'şar sayı kaydetti.

NBA 'e 4 maçla devam edildi. Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün , Rockets'ın Bucks karşısında aldığı galibiyette 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asistle "double-double" yaptı.

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