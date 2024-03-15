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Fenerbahçe potada rekor ile kazandı

Fenerbahçe potada rekor ile kazandı

Bulls'ta DeMar DeRozan'ın 21, Nikola Vucevic'in 19 ve Alex Caruso'nun 17 sayısı, sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi. Onuralp Bitim ise yaklaşık 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 asistle tamamladı.

Bu sezon 42. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Clippers'ta Paul George 28, Kawhi Leonard 27, Norman Powell 18 ve Bones Hyland 17 sayı üretti.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Devin Booker 23, Bradley Beal 22, Kevin Durant ve Grayson Allen 20'şer sayıyla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum 26 ve Al Horford 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jaylen Brown'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle ön plana çıktığı mücadelede Suns'ı mağlup ederek 52. galibiyetini aldı ve play-off'ları garantileyen ilk takım oldu.

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