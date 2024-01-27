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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Öte yandan San Antonio Spurs'te görev yapan milli basketbolcu Cedi Osman ise Portland Trail Blazers'ı 116-100 yendikleri karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Hornets'ta Miles Bridges'ın 21 ve LaMelo Ball'un 15 sayısı, sezonun 33. mağlubiyetini engelleyemedi.

İki maç sonra kazanarak 21. galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 36 sayı, 10 ribaunt ve Cam Whitmore 24 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 138-104 yendiği maçta 11 sayı, 6 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla mücadele etti.

Pacers'ta Pascal Siakam'ın 31, Obi Toppin'in 23, Andrew Nembhard ve Aaron Nesmith'in 22'şer sayısı, sezonun 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Ligde 7 maç sonra kaybederek 19. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Kevin Durant 20, Eric Gordon da 14 sayı buldu.

Art arda 4, sezonun 27. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 30, Jalen Johnson 25 ve Bogdan Bogdanovic 24 sayı kaydetti.

Üç maç sonra kazanarak 25 galibiyete ulaşan konuk ekip Mavericks'te Doncic'in yanı sıra Josh Green 21, Tim Hardaway Jr ise 13 sayı üretti.

NBA 'e 8 maçla devam edildi. Hawks karşısında 73 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle tarihi performans sergileyen Mavericks'in all-star oyun kurucusu Doncic, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

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