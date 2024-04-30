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Heat'te ise Bam Adebayo 25 sayı, 17 ribaunt, 5 asist, Tyler Herro 19 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Caleb Martin 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, Jalen Williams 24 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Chet Holmgren 14 sayı, 9 ribaunt, Josh Giddey 14 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

Thunder, NBA tarihinde bir play-off serisini kazanan en genç takım olarak tarihe geçti.

Batı Konferansı'nda normal sezonu zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 97-89 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve adını konferans yarı finaline yazdırdı.

Denver Nuggets, yarı finalde Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'ı bitime 3.6 saniye kala Jamal Murray'nin attığı basketle mağlup ederek seriyi kazandı.

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