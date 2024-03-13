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Ev sahibi ekipte ise Paul George 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, James Harden 12 sayı, 7 asist, Norman Powell 11 sayı, 4 ribaunt, Ivica Zubac 10 sayı, 8 ribauntla oynadı.

NBA 'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Timberwolves, 22 sayı geriden gelerek bu sezon 45. galibiyetini elde etti.

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