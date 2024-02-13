Haber: Rona Doğan

Philadelphia 76ers’ta 7 sezon oynayan Milli Basketbolcumuz Furkan Korkmaz’ın ilk olarak Indiana Pacers’a takas olduğu duyurulmuştu. Korkmaz geçtiğimiz günlerde takas edilmek istediğini yönetimi bildirmiş ve resmen Pacers’a takası gerçekleşmişti.



Buddy Hield’in 76ers’e takas edilmesi sonucu Indiana Pacers’a takas olacak basketbolcu saatler içerisinde kulüp tarafından serbest bırakıldı.



NBA’de takas döneminin kapanmasıyla birlikte bu sezon başka bir NBA takımına transferi gerçekleşmeyecek.



Philadelphia 76ers, Washington Wizards’ı deplasmanda yendi



Washington Wizards, arka arkaya mücadelelerinin ikinci gecesinde zorlu bir mücadele verdi ve Tyus Jones ve Deni Avdija'dan harika performanslar sergiledi ancak sonuçta son gülen Philadelphia 76ers oldu. Final skoru: Sixers 119, Wizards 113.



Wizards, konuk Philadelphia 76ers'ı geride bıraktı ancak top kaybı ve savunma ribaundlarını alamamaları nedeniyle maçı kaybetti.



Geceyi hücumda +6 ve top kaybında +4 bitiren Philly, Joel Embiid, De'Anthony Melton ve Nicolas Batum'u kaçırmalarına rağmen altı sayılık galibiyete ulaşmak için ihtiyaç duydukları ekstra şutları elde etti. Bu, diz sakatlığına kadar NBA En Değerli Oyuncusu için kulüp binası lideri de dahil olmak üzere üç başlangıç ​​​​yaptı.



Washington hücumu iyi şut attı (%58,2 etkili şut yüzdesi) ancak iyi şutun genellikle özensiz top kayıpları ile sağladığı avantajı israf etti. Yine de savunmada mücadele ettiler ve üçüncü çeyrekte 15 sayı geride kaldıktan sonra geç bir geri dönüş yaptılar ve pişmiş gibi göründüler.



Üst üste altıncı yenilgilerini ve sezondaki 43. yenilgilerini atlatmaya yetmedi. Önümüzdeki program acımasız. Sonraki 10 maçın her birinde çok zayıflar. Tahmin makineme göre bir sonraki kazanma şansı 8 Mart'ta Charlotte Hornets'a karşı olacak.