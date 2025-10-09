ANKARA (AA) - Başbakanlık Basın Ofisi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapay zekayla hazırlanmış bir fotoğraf yayımlandı.

Fotoğrafta, Trump'ın boynunda Nobel Barış Ödülü yazan büyük boyutlarda madalyonun asılı olduğu, Netanyahu'nun ise ABD Başkanı'nın yanında durduğu görülüyor.

Yapay zekayla hazırlanan fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, 'Nobel Barış Ödülü'nü Başkan Trump'a verin, onu hakediyor.' ifadesine yer verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, benzer bir çağrıda bulunarak Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesini önermişti.

Muhabir: Mustafa Deveci