Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza nın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Yaralı iki kişi ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık ekipleri kontrollerinde, henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nevşehir-Ürgüp Karayolu Üç Güzeller mevkisinde, 06 BD 4686 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.