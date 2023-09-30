Haber: Mert Osman Erman

Şehrin birçok metro sistemi, sokakları ve otoyolları sular altında kaldı, LaGuardia Havalimanı'ndaki en az bir terminal Cuma günü kapatıldı ancak daha sonra yeniden açıldı.

Şehrin bazı bölgelerinde 20 cm'ye kadar yağmur yağdı, ancak akşama doğru gökyüzü biraz sakinleşti.

"Bu tehlikeli, yaşamı tehdit eden bir fırtına," dedi Vali Kathy Hochul.

"Şu anda bölge genelinde gördüğümüz aşırı yağış nedeniyle New York Şehri, Long Island ve Hudson Vadisi'nde olağanüstü hal ilan ediyorum," dedi Vali Hochul, X olarak bilinen, önceden Twitter olarak bilinen platformda.

İnsanları güvende kalmak için önlemler almaları ve "sular altında olan yollarda seyahat etmeye kalkışmamaları" konusunda uyardı.

Ölüm veya kritik yaralanma vakası bildirilmedi.

Aynı zamanda New York Şehri'ne Hudson Nehri'nin hemen karşısındaki Hoboken kasabasında da olağanüstü hal ilan edildi.

New York Şehri'nde Belediye Başkanı Eric Adams, olağanüstü halin uygulamaya konulduğu bir dönemde insanlara "yüksek bir uyanıklık ve aşırı dikkat" zamanı olduğunu uyardı.

"Bazı metro hatlarımız sular altında ve şehirde dolaşmak son derece zor," diye bir basın brifinginde söyledi.

Cuma akşamı, Adams CBS'ye, BBC'nin Amerika'daki ortağı, arabalardan 15, bodrum dairelerinden 3 kurtarma olduğunu söyledi.

Yağışın Cuma günü daha sonra hafiflemesine rağmen Vali Hochul, "hala tam içindeyiz" uyarısında bulundu.

Metropolitan Taşıma Ajansı'na göre, sel suları New York'un metro sistemi ve Metro North banliyö tren hizmetini büyük ölçüde etkiledi. Bazı metro hatları tamamen durdu ve birçok istasyon kapalıydı.

Şehrin kuzeyinde, Westchester County'nin bir banliyösü olan Mamaroneck'te, sel suları tarafından binalarda mahsur kalan insanları kurtarmak için şişme botlar kullanıldı, Reuters bildirdi.

Resimler ve video görüntüleri, insanların suların dizlerine kadar ulaştığı suyun içinden yürüdüğünü gösteriyor, sokaklar ve metrolar yoğun yağmurdan etkilendi. Sosyal medyada paylaşılan birkaç video, suyun metroların tavanlarından ve duvarlarından aktığını ve su altında kalan platformlara aktığını gösteriyor. Brooklyn Navy Yard'da bir saat içinde 2.5 inç yağmur yağdığı bildirildi. New York'un baş iklim görevlisi Rohit Aggarwala, sanal bir brifingde şehrin kanalizasyon sisteminin saatte 1.75 inçi işleyecek şekilde tasarlandığını söyledi.

"Bu, Brooklyn'ın bazı bölgelerinin bunun ağırlığını taşıdığını görmemiz sürpriz değil," dedi.

Brooklyn'deki South Williamsburg'da, işçiler bir drenajı tıkamaya çalışırken karton ve diğer enkazların yanından geçerken diz hizasındaki su içinde yürüdüler.

Bir sakin, Kelly Hayes, BBC'ye, Gowanus mahallesindeki barı ve mutfağına verilen sel hasarının 25,000 ile 30,000 dolar arasında maliyetinin olacağını tahmin etti. La Guardia Havalimanı'ndaki Terminal A sular altında kaldığı için kapatıldı, yetkililer söyledi.

Yolculardan seyahatten önce havayolu ile iletişime geçmeleri önerildi.

New York Polis Departmanı ayrıca çok sayıda yolun kapatıldığını ve Ulusal Muhafız'ın gönderildiğini bildirdi.

Başka bir yerde trafik, Manhattan'ın doğu tarafındaki büyük bir yol olan FDR Sürüşü boyunca su arabaların tekerleklerinin üstüne çıktığında durdu.

National Weather Service verilerine göre, New York Şehri bu ay şimdiye kadar yaklaşık 14 inç yağmur almış, 1882'den beri en yağışlı Eylül ayı olmuş.