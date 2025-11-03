ANKARA (AA) - Seçimlerde ön seçimi birinci sırada tamamlayarak Demokrat Partinin adayı olan Zohran Mamdani, en çok ikinci oyu alan bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ile yarışıyor.

Erken oy verme sürecinin başlamasından bu yana 584 binden fazla seçmenin sandığa gitmesi, seçimin yüksek katılımla tamamlanacağına işaret ediyor.

2021'de yapılan belediye başkanı seçimlerinde yaklaşık 1 milyon 150 bin seçmen sandığa giderek yüzde 23,4 oranında katılım gösterdi.

Benzer şekilde 2017'de yapılan belediye başkanı seçimlerinde seçmenlerin yaklaşık 1 milyon 160 bininin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 25,5'e ulaştığı kaydedildi.

New York Seçim Kurulu verilerine göre şubat itibarıyla yaklaşık 5,1 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

New York eyaletinde seçmenler, 25 Ekim'de başlayan erken oy kullanma sürecinin ardından 4 Kasım'da belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesi ile tanınan Mamdani, belediye başkanlığı yarışının en güçlü adayı görülüyor.

Anketlere göre Mamdani, yarışı önde götürüyor

Uluslararası ölçekte anketler yayımlayan kamuoyu araştırma şirketi AtlasIntel'in 25-30 Ekim'de 1587 katılımcıyla yaptığı ankete göre seçmenlerin yüzde 41'i Mamdani'yi, yüzde 34'ü Cuomo'yu, yüzde 24'ü Sliwa'yı destekliyor.

ABD'de faaliyet gösteren kamuoyu araştırma şirketleri Beacon Research ve Shaw Company Research'ün, 24-28 Ekim'de 971 katılımcıyla yaptığı anketin sonucuna göre seçmenlerin yüzde 47'si Mamdani'yi, yüzde 31'i Cuomo'yu, yüzde 15'i ise Sliwa'yı desteklediğini belirtiyor.

New York'taki Marist Üniversitesinin 24-28 Ekim'de 792 katılımcıyla yaptığı ankete göre seçmenlerin yüzde 48'i Mamdani'yi, yüzde 32'si Cuomo'yu, yüzde 16'sı ise Sliwa'yı tercih ediyor.

Quinnipiac Üniversitesinin 23-27 Ekim tarihlerinde 911 katılımcıyla yaptığı ankete göre de seçmenlerin yüzde 43'ü Mamdani'ya, yüzde 33'ü Cuomo'ya, yüzde 14'ü Sliwa'ya oy vereceğini belirtiyor.

Kamu politikaları alanında araştırmalar yapan ve merkezi ABD'de bulunan Manhattan Institute'un 22-26 Ekim tarihlerinde 600 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonucu da yüzde 43 oyla Mamdani'nin önde olduğuna işaret ederken yüzde 28 oyla Cuomo'nun ve yüzde 19 oyla Sliwa'nın onu takip ettiğini gösteriyor.

Ünlülerden Mamdani'ye destek

Aralarında Emily Ratajkowski, Bowen Yang ve Cynthia Nixon'un da bulunduğu pek çok ABD'li oyuncu ve model, Demokrat Partinin New York Belediye Başkanı adayı Mamdani'ye destek veriyor.

Özellikle ünlü Yahudi aktör Mandy Patinkin ve eşi oyuncu Kathryn Grody'nin, 29 Ekim'de Mamdani ile çekip paylaştıkları destek videosu sosyal medyada dikkati çekti.

Seçimin en güçlü adayı Zohran Mamdani

Belediye başkanı seçimlerini kazanması halinde New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak Mamdani, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerine yönelik sert eleştirileriyle tanınıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda tutuklanmasını istediğini belirten Mamdani, Gazze'deki ateşkesin, işgal, kuşatma ve ırkçılık gibi koşulları da kapsaması gerektiğini savunuyor.

Mamdani, 1991'de Uganda'nın Kampala kentinde Hint kökenli Müslüman ailede doğdu.

ABD'nin Maine eyaletindeki Bowdoin Kolejindeki Afrika Çalışmaları Bölümü'nden 2014'te mezun olan Mandani, üniversitesinde 'Students for Justice in Palestine' adlı öğrenci platformu kurdu.

Beyaz Saray önünde 2023'te ateşkes çağrısına destek amacıyla düzenlenen açlık grevine katılan Mamdani, 'Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi' olarak bilinen 'Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS)' hareketini de destekledi.

New York Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Mamdani, New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerinde birinci oldu.

New York'ta yaşamın 'çok pahalı ve çok zor olduğunu' vurgulayan Mamdani, barınma ve yaşam maliyetini azaltmaya yönelik çözümleriyle de dikkati çekiyor.

Bağımsız aday Andrew Cuomo

Cuomo, 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerini kaybetmesinin ardından Mamdani'ye karşı bağımsız aday olarak yarışıyor.

New York'un Queens kentinde 1957'de doğan Cuomo, Fordham Üniversitesi ile Albany Hukuk Fakültesinde eğitim gördü.

New York'ta 2007'den 2010'a kadar başsavcılık yapan Cuomo, daha sonra on yıl boyunca New York eyaletinin 56. Valisi olarak görev aldı.

Ancak valilik konutunda bir kadına uygunsuz şekilde dokunduğu iddiasıyla 2021'de Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı.

Cuomo, cinsel taciz suçlamasıyla açılan dava üzerine iddiaları reddetmesine rağmen partisinden gelen baskılardan dolayı görevinden istifa etti.

New York Başsavcılığı, ayrıca Cuomo hakkında hatıra kitabını hazırlarken kamu kaynaklarını kullandığı ve eyaletteki Kovid-19 salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla da soruşturma yürüttü.

Cuomo, belediye başkanlığının 'ilk kez işe girecek birinin yapabileceği bir iş olmadığı' değerlendirmesinde bulunarak Müslüman rakibi Mamdani'nin 'deneyimsiz' olduğunu öne sürüyor.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirten Cuomo, New York'u yeni polis memuruyla daha güvenli hale getirmeyi hedeflediğini sık sık dile getiriyor.

Ancak İsrail'e verdiği destek nedeniyle kamuoyunda eleştirilen Cuomo, UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrine karşı savunan hukuk ekibinde de yer almıştı.

Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa

Daha önce 2021'deki New York Belediye Başkanı seçimlerine katılan ve Demokrat rakibi Eric Adams karşısında seçimi kaybeden Cumhuriyetçi aday Sliwa, anketlerde Mamdani ve Cuomo'nun gerisinde yer alıyor.

New York'ta 1954'te dünyaya gelen Sliwa, radyo programcısı ve merkezi New York'ta bulunan, kar amacı gütmeyen suç önleme örgütü Guardian Angels'ın kurucusu olarak tanınıyor.

Sliwa, kamu güvenliği, suçla mücadele, daha fazla polis memurunun istihdam edilmesi, evsizlik sorunu, ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yaşam maliyetlerine yönelik çözümlere odaklanırken uzun süredir İsrail'e destek veren açıklamalarıyla dikkati çekiyor.

